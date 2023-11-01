台北市1名36歲趙姓男子與朋友，日前在內湖成美橋右岸彩虹橋下河濱公園聊天時，遇警方巡邏，卻心虛神情緊張，被警方察覺有異上前盤查，當場查獲毒品將他移送偵辦。

警方表示，該名男子與朋友坐於路旁，見警神情緊張，言詞閃爍，查證身分時竟向警方謊報身分證號，警方察覺有異，研判照片與本人不符，明顯謊報身分，立即提高警覺，經警方細心查察，再次查證人別後，確認該男係士林地檢署發布妨害自由、槍砲通緝及臺北地檢署發布傷害等三案通緝之36歲趙姓通緝犯，逮捕後並於趙嫌所穿著之牛仔褲口袋內起獲愷他命吸管、愷他命殘渣袋，經簡易快速篩檢試劑測得愷他命陽性反應，且趙嫌坦承不諱，詢後依通緝、毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。

內湖分局呼籲，民眾若因司法案件而收到法院的傳票，務必依照指定的日期到案說明，以免遭到通緝，成為警方追緝的對象；另染上毒品將一輩子為毒所困，切勿踏上吸毒不歸路，毒品防制諮詢專線0800-770-885。

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