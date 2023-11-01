近來受惠於國際煤鐵礦原料成本高漲、中國大陸減產調控逐漸收到成效，加上美國伴隨汽車廠罷工行動逐漸落幕，熱軋薄板主力鋼材強勁反彈，累計近一個月來每公噸回漲160美元、漲幅逼近3成，帶動亞洲鋼市信心跟著回溫。對此，中鋼表示，只要市場需求轉強，鋼市後市前景並不看淡。

目前中鋼除了期待12月份盤價有機會「拉尾盤外」，並力拚全年營運能夠好轉、轉旺。中鋼1日股價由紅轉綠，終場每股小跌0.10元，收在24.05元、單日跌幅0.41％，單日成交量為12,966張。

今年以來，受到俄烏戰爭、升息通膨、庫存去化放慢等不利因素影響 ，整體需求跟著減緩，但因原料成本仍然高漲，鋼價有撐 。以中鋼而言，9月份合併稅前盈餘為5.13億元、月增1121％，累計前三季合併稅前盈餘為18.37億元，較去年同期大幅縮減、法人認為，中鋼今年面臨營運的挑戰，有如2020年鋼市低迷的情況，當年中鋼全年合併稅稅前盈餘只有27.68億元，稅後淨利僅小賺8.85億元，每股EPS為0.05元。

面對鋼市嚴峻的挑戰，近來中鋼董事長翁朝棟經常期勉公司同仁，除了加強內部管控和強化精緻鋼材研發能量，以提升中鋼國際市場競爭力外，也設法提振員工信心，希望以2020年市場為借鏡，力拚營運好轉。

中鋼董事長翁朝棟(右一)、中鋼執行副總經理黃建智(左二)。（圖片來源：中鋼提供）

展望鋼市前景，中鋼執行副總經理黃建智表示， 若以10月16日世界鋼鐵協會的短期需求預測(SRO)來看,今年整體的需求仍較2022年有成長1.8％、約3,200萬噸a,雖然不如期望的強健，但也看得出來世界鋼鐵業正在步入復甦軌道．此外2024年預測還會較2023年成長1.9％（約3,460萬噸），其中又以歐洲地區增加1,070萬噸與亞洲地區含印度增加1,640萬噸最多，這兩大市場需求的成長對台灣鋼鐵業是很重要的助力因素。

黃建智指出，目前亞洲各鋼廠仍苦於原料成本高漲，與需求偏弱的格局，但中國大陸的減產調控似乎月有進展，加上汽車、家電等用鋼行業

需求尚屬不錯，以及11和12月，亞洲主力鋼廠在最後衝刺整年獲利的考慮下，預期鋼價由殺價轉而撐價挺價的意願應該不低． 將有助鋼廠獲利回升。

另對於美國鋼市隨著汽車廠員工罷工逐漸落後後，鋼價大幅反彈回升，以熱軋每公噸出廠價，由700美元，回升到860美元左右、漲幅達到22.85％。對此，黃建智認為，美國鋼價也是指標性市場，受到各方關注，也自然是信心指標，尤其美國鋼價一個月來反彈超過160美元，對亞洲鋼廠而言，只有好沒有壞。