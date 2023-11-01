台南市第四場大型就業博覽會「台南好生活，台南呷頭路」11月4日（六）登場，市府邀集71家廠商、提供3,523工作機會，並有六成五的企業提供三萬元以上薪資的職缺。市長黃偉哲表示，參加政府的就業博覽會是避免求職詐騙的最好方法，邀請民眾踴躍參加。

台南市今年第四場大就業博覽會將在4日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。因應明年台南400活動，此次將以博覽會形式辦理市民就業輔導活動，民眾在迎接台南四百盛事的同時，也可透過市府平台與企業媒合就業。

台南市長黃偉哲指出，台南市就業率低，有賴市府同仁共同協辦就業輔導服務，市府更主動辦理多場就業博覽會活動，協助市民與企業媒合就業服務，同時提供勞資雙方協助與輔導。

黃偉哲也提及，現今求職詐騙盛行，民眾可以藉由參與政府所辦理的就業博覽會，以獲得安全有保障的就業媒合服務。

本次就業博覽會提供的服務樣態多樣，包括視訊面試、線上投遞履歷、美髮水噹噹、CPAS職涯諮詢等服務。博覽會邀集的企業更包括全聯實業、緯穎科技、統一實業、台南大飯店、碳佐麻里、府城客運、爭鮮、王品餐飲、巨蛋展覽等共71家企業，提供共3523個工作機會，其中有六成五企業提供三萬元以上薪資的職缺。

勞工局服務就職中心表示、本次就業博覽會為鼓勵民眾投遞履歷，提供每位民眾只要投第三家履歷即可參加抽獎。市府邀請民眾可於11月4日至新營體育場內體育館參加就業博覽會。