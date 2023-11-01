教育部統計，無卡分期詐騙案到目前有16校113個學生受害。（林志成攝）

有關大學生遭新型態無卡分期契約詐騙案件，教育部1日公布最新統計，目前計有16校、113人受害，短短2天又增加。教育部已請各大專校院對個案追蹤協處，並加強反詐騙教育宣導。

教育部10月30日統計大專校院遭無卡分期詐騙案件，有逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學、國立虎尾科技大學、國立陽明交通大學等11校的95名學生受害。

而根據教育部1日公布的資料，大專校院遭無卡分期詐騙案件，已經有16校、113名學生受害，過去2天新增靜宜大學、元智大學、銘傳大學、龍華科大及朝陽科大等5校共18名學生。

針對類式的詐騙案，教育部與內政部警政署合作，透過大專校安聯繫群組及函請各大專校院加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平臺，避免協助他人領取金錢，以防落入詐欺集團洗錢的陷阱。