「大鬍子」哈登（James Harden）在萬聖節前的重磅交易轉隊洛杉磯快艇，將與「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）並肩作戰，同時第3度聯手他的老戰友韋斯布魯克（Russell Westbrook）。最先報導交易案的美媒ESPN稱其為「4巨頭」，不過另一派認為應該只是「3巨頭」，沒有把韋斯布魯克算進去。

ESPN球評沙普（Shannon Sharpe）質疑這樁交易是快艇以防守能力去交換進攻火力，「哈登、韋斯布魯克、里歐納德、保羅喬治，快艇現在有誰負責防守？里歐納德因為舊傷纏身，他的防守能力已經開始退化。」沙普指出里歐納德與保羅喬治都是攻擊主力，添加一位攻擊型的控衛哈登似乎幫助不大。

退役名將卡特（Vince Carter）認為小球戰術很流行，但是「4巨頭」不宜同時上陣，這將造成調度上的困難，他在Run It Back的節目評論：「哈登不可能當板凳，但是韋斯布魯克表現也很好，何必要把船弄沉？所以我很好奇誰會去坐板凳，畢竟你希望他們保持健康，擔任4號位（大前鋒）的人勢必得去防守對方的大個子。」

帕金斯（Kendrick Perkins）相信費城七六人是這樁交易的贏家，後衛馬克西（Tyrese Maxey）的成長有目共睹，他們賣掉哈登可說是擺脫了一個大麻煩。