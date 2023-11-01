大店長第2期高階策略班結束為期4個月的課程，31日晚間於水月囍樓餐廳辦理交流晚宴，屏東縣長周春米親自到場頒發結業證書並勉勵19位結訓學員，此外也針對「0922明揚災害事件」熱心公益的41家大店長聯盟企業負責人致贈感謝狀，感謝他們在災害發生後第一時間協助匯集民間資源，發起餐點募集活動，將愛心送給第一線的醫護人員。

周春米表示，明揚災害事件突如其來發生後，大店長聯盟在創會會長晨間廚房共同創辦人黃義升號召，集結41家在地企業的力量，第一時間募集資源，針對屏東醫院、屏東基督教醫院、屏東國軍醫院和寶建醫院的醫護人員及傷患家屬送出一個月份的愛心餐點，總金額累積超過60萬元。

中秋節期間，大店長聯盟更為移工準備豐盛餐點與月餅，讓隻身在異地工作的移工朋友感受到屏東多一度的溫暖，大店長聯盟所有夥伴對縣政府公益活動的無私奉獻與支持，讓屏東充滿愛的能量，周春米代表縣府獻上特別敬意。

勞青處長李雨蓁表示，9年來屏東大店長聯盟不斷茁壯、開枝散葉，現在已不只是一個學習型的成長團體，更是縣府一路走來的公益好夥伴，除了這次明揚災害事件的愛心捐贈活動，過去聯盟成員也身體力行加入勞青處百工師傅公益修繕服務工作，另外還協助照顧弱勢兒童的屏東伯大尼之家進行海葵颱風災後的重建，勞青處感謝大店長們對屏東的付出與支持，除了「勇敢做大夢」外，也看到聯盟熱心公益的實際行動。