明年台南400首場的國際型盛會「2024台灣燈會在台南」將於113年3月登場，台南市長黃偉哲31日宣布，台南市政府再度爭取到國際熱門知名手遊Pokémon GO來台南，將於明年台灣燈會期間舉辦全台首次的「City Safari」，明年3月9日及10日，全台南各處將會出現稀有寶可夢，歡迎國內外遊客、訓練家們，現在就可以安排台南賞燈與捕抓寶可夢行程。

台南市長黃偉哲邀請國際遊客來台南抓寶（圖片來源：台南市政府提供）

市長黃偉哲表示，寶可夢來台南，於2018年、2020年，2024年是第3次，精彩可期，歡迎全世界以及全台灣所有的寶可夢迷，能在2024年台南四百的時候來台南，與寶可夢非常多的明星相會，尤其是過去從來沒見到的，明年台南首見的『坐騎小羊』、還有過去只有在美國紐約看得到的『爆炸頭水牛』，通通會來，在台南跟大家見面，歡迎大家來抓寶。

↑圖說：台南市長黃偉哲邀請國際遊客來台南抓寶（圖片來源：台南市政府提供）

黃偉哲表示，非常歡迎大家能夠來台南，有很多很多好吃好玩的地方，都可以讓我們的寶可夢迷來開拓與尋覓，歡迎大家明年3月9日、10日兩天來台南抓寶，另外開闢的十條寶可夢路線，將不只在這兩天，未來一直都住在台南。

Niantic Pokémon Go 副總裁吳友軒表示，這是第三次與台南市政府合作，明年適逢台南400，Niantic很高興能夠在這麼棒的城市以及這麼有紀念意義的時間點舉辦City Safari，屆時將帶來活動限定的特殊調查，訓練家們將與戴著狩獵帽的伊布相遇，陪您體驗嶄新的台南冒險，無論您是在地居民還是首次來訪台南，本次活動都將以全新的方式，從歷史地標赤崁樓到美味牛肉湯，帶您飽覽這座城市。

南市觀光旅遊局說明，首度在台灣舉辦的《Pokémon GO City Safari 》，遊戲範圍擴及整個台南，白天走訪精彩旅遊景點之際，就可遇到包括草系阿羅拉椰蛋樹、水系燈籠魚、幽靈系燭光靈、火系的火紅不倒翁等多元系列的寶可夢，明年「2024台灣燈會在台南」期間舉辦，歡迎民眾在白天隨著遊戲，遊走台南各處，感受台南的風土美景；到了晚上，則可以專心欣賞台灣燈會傳統與現場工藝燈組作品之美，讓遊客及訓練家多待在台南幾天。

此外，遊戲方經過日久累積的考察，更希望藉著遊戲的新功能，將每一位訓練家帶往台南多處值得探訪的歷史、自然景區，也即將合作推出台灣首度出現的《官方路線》。想要在台南體驗深度旅遊的訓練家們，可以期待相關路線的推出！