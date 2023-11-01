民進黨今(1日)中執會通過，改徵召提名高市議員黃捷為高雄市第6選區立委候選人，引發雙標落跑爭議。黨主席賴清德表示，黃捷年輕有為、懷抱理想，希望所有黨公職同志團結一致、互相支援，高雄市立委選舉務必8席立委都能順利高票當選。PTT鄉民表示「當初誠信條款還算數嗎」、「年輕跑得快」、「落跑仔等妳回鳳山」、「雙標就是爽」、「整個黨就是死不認錯能凹就凹」、「噁心，當初對付韓國瑜根本是計畫好的」。

民進黨發言人張志豪轉述，今天會中針對2024年第11屆高雄市第六選區立法委員候選人趙天麟，因個人因素聲明退選，會中同意退選。後續提名事宜，經「2024大選提名策略小組」評估整體選情後，通過改徵召提名高雄市議員黃捷為高雄市第六選區立法委員候選人。

張志豪轉述賴清德裁示指出，黃捷年輕有為、懷抱理想，不僅僅是台大社會、公衛的雙學士，同時也擔任過記者、國會助理，更在高雄議會表現傑出，更難得的是長期深耕基層、專業問政以外，也在各地協助民進黨同志，從事各項競選和理念宣揚的工作。他說，黃捷也完全符合民主大聯盟的原則，所以今天徵召黃捷參選立法委員是一個非常適當的人才。

PTT鄉民表示「深耕多年？」、「所以誰能跟我說當初誠信條款還算數嗎」、「雙標，之前黨中央不是這樣說的耶」、「誠信條款呢」、「台北市補選立委時拿來打王鴻薇，他誠信條款現在跑去哪了？」、「相同行為，不同標準，雙標就是爽」、「之前說人家是落跑議員？」、「跟你一樣會落跑」、「落跑仔等妳回鳳山」、「年輕跑得快」、「落選後再罷免」、「宣示不能落跑，結果敲鑼打鼓高調落跑？騙！」

還有人說「賴是怎樣？講過的話當放屁」、「落跑捷！議員該辭了吧」、「熟悉的雙標」、「誠信條款：看我沒有？」、「落跑仔就落跑仔，呷碗內看別桌更扯」、「吃相越來越難看」、「鳳山女兒掛個vpn就變鼓山女兒了^_^」、「整個黨就是死不認錯能凹就凹」、「這條款當初就是為了酸徐巧芯才制定的啊」、「郭倍宏，雖然我討厭你，但是加油啊」、「看看現在的民進黨，有夠噁心，當初對付韓國瑜根本是計畫好的」。