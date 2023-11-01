真的好想贏！台灣與南韓不但在運動場上競爭激烈，在經濟的競技場上更是常被拿來比較。去年南韓人均國民所得毛額（GNI）時隔20年被台灣反超，引起各方熱烈討論。至於今年台灣是否會被南韓反超回去，韓媒雖指出態勢仍不明朗，但由於台幣貶幅更甚韓元，因此仍然有「逆轉勝」的可能。

據南韓《中央日報》報導，雖然並非出於國際機構的統計數據，但台灣行政院主計總處公布的去年台灣人均GNI為3萬3565美元，高於南韓央行公布的南韓人均GNI 3萬2661美元。而台灣預估今年的經濟成長率為1.61%，顯然又高於南韓央行對本國的1.4%經濟成長預估值。

但報導中指出，今年台幣兌美元匯率大貶5.84%，貶幅明顯大於韓元（1.57%），暗示南韓今年仍有可能反超台灣。

南韓不但對於「輸給台灣」耿耿於懷，也相當在意國家在全球的排名。據《中央日報》報導，2020年南韓人均GNI達3萬3040美元，高於義大利的3萬2430美元，為史上首次超過G7（七大工業國集團）成員國人均GNI，反映出南韓「經濟實力提升至G7水平」。但報導中也感嘆，反超義大利只是「暫時現象」，2021年義大利人均GNI比南韓高出1020美元，2022年兩國差距更擴大到1710美元。