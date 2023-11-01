加薩走廊最大的電信也者Paltel宣布，通訊與網路服務已告全面中斷。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列之間的戰火自10月7日爆發，至週三（11月1日）進入第26天，加薩全域遭以色列民生圍困，以軍密集空襲以追殺哈瑪斯份子。外媒報導，加薩週三再度出現全面斷網斷話的緊急狀況。這是過去5天之內第二度通訊完全中斷，上次出現這種狀況之後，以軍地面部隊就大舉攻入加薩走廊北部，這次通訊全斷會否再成強攻徵兆，引起各方憂心。

加薩走廊戰火爆發以來，10月26日至27日首度發生全面斷話斷網，以軍地面部隊夜襲加薩邊境，28日更是大舉攻入加薩，揚言消滅所有哈瑪斯巢穴與人員。

綜合土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、英國廣播公司（BBC）週三報導，國際網路連線監測機構Netblocks證實，加薩走廊正處於最新一波斷網狀況，當地僅存且規模最大的電信業者Paltel服務已全面中斷，這代表大多數居民將無法通話、上網。

⚠️ Confirmed: Live metrics show that the #Gaza Strip is in the midst of a new internet blackout with high impact to the last remaining major operator, Paltel; the incident will be experienced as a total loss of telecommunications by most residents 📉 pic.twitter.com/uYAFEHLH7x — NetBlocks (@netblocks) November 1, 2023

Paltel稍早已透過社群平台X宣布，先前重新連線的國際線路再次中斷，加薩地區所有通信、網路服務完全停擺。

歐洲新聞台（Euro News）報導，這次過去5天之內加薩走廊通訊第2度全斷，人道機構警告，這嚴重干擾救援行動。上次中斷將近2天，後於周日（10月29日）逐漸恢復，人權觀察組織當時擔心，斷話斷網恐「掩護大規模暴行」；哈瑪斯則指控以色列封鎖手段是為了在加薩走廊「執行屠殺」。巴勒斯坦電信業者Jawwal日前也怪罪以色列猛轟濫炸導致加薩停電。美國鉅富馬斯克（Elon Musk）也在上週六宣布，SpaceX衛星通信系統星鏈（Starlink）會支援國際認可的人道救援組織在加薩地區取得通訊服務。

加薩走廊一名法新社記者先前表示，只有使用國際電信服務業者的行動門號SIM卡，方可使用電信網路。法新社另一名記者則說，在邊境城鎮拉法（Rafah），使用以色列或埃及電信業者門號的手機才有訊號。BBC記者表示，加薩部分地區在以色列基地台範圍內，可透過以色列或國際電信業者SIM卡與外界通訊。