加薩走廊最大的電信也者Paltel宣布，通訊與網路服務已告全面中斷。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列之間的戰火自10月7日爆發，至週三（11月1日）進入第26天，加薩全域遭以色列民生圍困，以軍密集空襲以追殺哈瑪斯份子。外媒報導，加薩週三再度出現全面斷網斷話的緊急狀況。這是過去5天之內第二度通訊完全中斷，上次出現這種狀況之後，以軍地面部隊就大舉攻入加薩走廊北部，這次通訊全斷會否再成強攻徵兆，引起各方憂心。

加薩走廊戰火爆發以來，10月26日至27日首度發生全面斷話斷網，以軍地面部隊夜襲加薩邊境，28日更是大舉攻入加薩，揚言消滅所有哈瑪斯巢穴與人員。

綜合土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、英國廣播公司（BBC）週三報導，國際網路連線監測機構Netblocks證實，加薩走廊正處於最新一波斷網狀況，當地僅存且規模最大的電信業者Paltel服務已全面中斷，這代表大多數居民將無法通話、上網。

Paltel稍早已透過社群平台X宣布，先前重新連線的國際線路再次中斷，加薩地區所有通信、網路服務完全停擺。

歐洲新聞台（Euro News）報導，這次過去5天之內加薩走廊通訊第2度全斷，人道機構警告，這嚴重干擾救援行動。上次中斷將近2天，後於周日（10月29日）逐漸恢復，人權觀察組織當時擔心，斷話斷網恐「掩護大規模暴行」；哈瑪斯則指控以色列封鎖手段是為了在加薩走廊「執行屠殺」。巴勒斯坦電信業者Jawwal日前也怪罪以色列猛轟濫炸導致加薩停電。美國鉅富馬斯克（Elon Musk）也在上週六宣布，SpaceX衛星通信系統星鏈（Starlink）會支援國際認可的人道救援組織在加薩地區取得通訊服務。

加薩走廊一名法新社記者先前表示，只有使用國際電信服務業者的行動門號SIM卡，方可使用電信網路。法新社另一名記者則說，在邊境城鎮拉法（Rafah），使用以色列或埃及電信業者門號的手機才有訊號。BBC記者表示，加薩部分地區在以色列基地台範圍內，可透過以色列或國際電信業者SIM卡與外界通訊。

文章來源：Internet, Phones 'Completely' Shut Off In Gaza
文章來源：Communications, internet services completely cut off again in Gaza
文章來源：Internet and phone lines cut off in Gaza, Israel strikes refugee camp, war strengthens Iran regime
開戰26天！埃及有限度開放加薩邊境 「這些人」獲准通行
埃及發現3500年前古墓 罕見完整《亡靈書》出土
這樣打太極拳可降「失智」風險 最新研究建議每周運動量
#加薩走廊 #以色列 #斷網 #斷話 #停電