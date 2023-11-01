王彩樺19歲大女兒黃于庭憑著甜美外型，獲封「最美星二代」，母女倆先前一起主持旅遊實境節目，黃于庭甜美外表與呆萌個性深受觀眾喜愛。昨（31日）適逢一年一度萬聖節，網上不少藝人曬出精心裝扮，王彩樺也大方在社群上分享大女兒美照，性感小惡魔模樣相當吸睛。

王彩樺在臉書上一連PO出庭庭兩種穿搭，其中一個是她身穿白色制服搭配斗篷，手拿魔法棒，裝扮成哈利波特的學員，另一個畫風突變，換裝性感小惡魔搭配蕾絲小黑裙，王彩樺開心寫下「美麗的大公主，萬聖節打扮很可愛呦」，笑問粉絲意見「喜歡哪一張？」

王彩樺曬大女兒庭庭，兩種不同風格萬聖節裝扮，引發粉絲嗨喊「丈母娘」。（圖／翻攝自王彩樺臉書）

貼文一出，立馬吸引大批網友目光，留言誇讚「和媽媽一樣美麗」、「不論是哈利波特學員或性感小惡魔，都扮得很到位」、「大公主好有氣質，是美女」、「庭庭好美，小孩子才做選擇兩張我都要」、「萬聖節快樂」。還有粉絲玩笑向國民岳母喊話「丈母娘，要發號碼牌了嗎？」釣出王彩樺回應「乖女婿」。