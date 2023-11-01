買一隻鱷魚做鱷魚包包很划算？大陸有名女網紅日前發出一段影片，影片中她在浴室裡沖刷著一隻約90公斤重的鱷魚，沖洗完後，竟開始將鱷魚的鱗片依序刮除，隨後開始將鱷魚剁成一塊塊，再熬煮鱷魚膠、鱷魚油，以及做出4道鱷魚料理，不僅如此，女網紅還口出狂言「市面上的鱷魚皮價格不菲，若自己會做包的話，買隻鱷魚作包包，會比起單買鱷魚皮的包包來得划算很多」。

近日微博上有位女網紅上傳一段2分多鐘影片，從影片中可見，女網紅買了一隻約90公斤重的人工鱷魚，其鱷魚嘴遭紅膠帶綑綁住，而她拿著蓮蓬頭向鱷魚噴水，並且拿刷子在鱷魚身上來回狂刷，下秒女網紅竟拿著去鱗片的器具，開始刮除鱷魚身上的鱗片。她並說著「鱷魚越大隻，其皮就越珍貴」，並指出「市面上的鱷魚皮價格不菲，若自己會做包的話，買隻鱷魚作包包，會比起單買鱷魚皮的包包來得划算很多」。

女網紅將90公斤鱷魚做成桌上料理，還狂言「買一隻鱷魚做成鱷魚皮包包，是不是太划算了」。（圖／翻攝自微博）

畫面不到幾秒，鱷魚的黑色魚鱗已被刮除，而女網紅菜刀一揮，迅速將鱷魚4肢剁成一塊塊，並開始熬鱷魚膠以及鱷魚油，她還誇讚凝固的鱷魚膠非常有彈性，隨後，做出孜然考鱷魚、紅燒鱷魚掌、辣子鱷魚丁以及於鱷土雞湯等鱷魚料理。

影片一出，網友紛紛留言表示「什麼時候做人肉叉燒包」、「天啊！這是一個人可以搞定的嗎？」、「微博現在越來越恐怖了」、「太噁心了，拍這影片意義何在？竟然還不封殺」、「這不就是虐殺動物影片嗎？竟然能發出來？」、「博眼球無下限」、「恐怖的人類」、「這姐每次的食材離譜程度都出乎我意料」。

據《香港01》報導指出，依大陸《中華人民共和國野生動物保護法》，鱷魚屬於國家級野生動物的保護範圍，且有不少品種屬於瀕危野生動植物種，若鱷類動物的馴養、繁殖、出售、收購、運輸、進出口，都必須嚴格遵守。