國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲昨31日深夜在景美大增鋼鐵股份有限公司密會53分鐘，過程保密到家。不過仍然走漏風聲，被媒體拍到3人在現場進出畫面。這次為何會外洩出去？前立委郭正料驚爆，「搞不好是情治單位！？這有可能啊！」不然綠媒怎會有新聞來源？「人家就是要你破局啊！」這會意外嗎？

民進黨發言人張志豪質疑，柯主席說好的公開透明呢？密會地公司董事長是國民黨大金主，柯文哲是要說清楚。民進黨立委洪申翰今表示，三方會面更換地點，非常違反柯標榜的透明公開，為什麼要偷偷摸摸地遮掩，被發現還要換地點，都是大家會質疑的地方。

對此，中天電視《綠也掀桌》主持人李珮瑄指出，時間地點都是朱立倫約的，前立委郭正亮則說，他的朋友透露，是某綠媒第一個爆料，請問某綠媒是如何知道的？「這當然柯P會不太高興！」

這次柯侯朱密會消息為何會外洩出去？前立委郭正亮表示，「我也不認為是朱或是誰」，「搞不好是情治單位！」。（圖／Shutterstock）

前立委郭正亮。（資料照片）

對此柯表示，自己有跟朱立倫說，下次如果要見面就公開的，「免得人家都以為我們在喬什麼東西」。郭正亮解讀，柯文哲的說法有隱含意思，要嘛大家都不知道，譬如柯見過朱郭，外界也不知道，這次為何會外洩出去？

「我也不認為是朱或是誰」郭正亮驚爆，「搞不好是情治單位！？這有可能啊！」不然綠媒怎會有新聞來源？「人家就是要你破局啊！」這會意外嗎？