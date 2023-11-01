邁入11月賞楓好時機，台灣虎航今日正式開航桃園－高知航線，直抵日本四國最南端，也是台灣虎航首個直飛四國的航點、飛日本的第17個航點。

為慶祝台灣虎航首航桃園－高知，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台灣虎航董事長陳漢銘也搭乘首航班前往高知龍馬機場參與當地的首航儀式，並向高知縣知事濱田省司表達相當看好此航線後續的潛力，共同期許兩地的觀光資源能藉直航之便相互進行交流。

陳漢銘表示，高知擁有豐富的文化底蘊和歷史遺產，除了有日本百大名城的高知城外，更是日本近代革新英雄坂本龍馬的故鄉，不只日本人很崇拜他，也有不少台灣人特別前往朝聖。藉由直航之便，只要2.5小時就可以抵達，相信勢必可以帶動台日兩地民眾的旅遊意願。

桃園－高知航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT250，每周三、六的上午8時40分自桃園機場起飛；回程航班編號IT251，每周三、六的下午2時自高知龍馬機場起飛。