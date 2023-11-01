中鋼與中龍10月份出貨量達到90萬噸，優於規劃目標，但已連續兩個月減量，且是3個月來的新低。顯見市場需求的復甦力道仍然偏弱。

中鋼與中龍10月份鋼鐵出貨量，含鋼胚半成品共90萬噸，較規劃目標量量87.4萬噸，高出2.6萬噸，但較9月減少4.47萬噸，不僅連續兩個月減量，且是8月以來的單月新低。

同時，中鋼與中龍10月合計出貨量當中，內銷為50.1萬噸，較上月微減，最近3個月都維持在51萬噸上下，而外銷為39.9萬噸，較上月減少3.53萬噸。

其次，中鋼10月出貨(含鋼胚)為60萬噸，較上月減少約10萬噸，而中龍為30萬噸，較上月反轉增加5.6萬噸，為僅隔1個月又是增長走勢。

中鋼與中龍今年1月合計出貨80萬噸，創下逾兩年來單月新低量，但3月回升到103.8萬噸後，4月起一路減量，7月更降到84.3萬噸，8月回升到101.1萬噸，9月反轉滑落到94.47萬噸，因此，10月已是連續兩個月低點於100萬噸。

顯示出，市場需求依然偏弱。中鋼表示，以10月鋼品別出貨來看，包括鋼板/棒線/熱軋產品皆超過目標，僅泛冷軋產品未達到出貨目標。

中鋼與中龍10月合計出貨量(含鋼胚)共90萬噸，較目標量87.4萬噸，高出2.6萬噸，但較9月減少4.47萬噸，不僅連續兩個月減量，且是8月以來的單月新低量。

同時，中鋼與中龍10月合計出貨量當中，內銷為50.1萬噸，較上月微減，最近3個月都維持在51萬噸上下，而外銷為39.9萬噸，較上月減少3.53萬噸。

其次，中鋼10月出貨(含鋼胚)為60萬噸，較上月減少約10萬噸，而中龍為30萬噸，較上月反轉增加5.6萬噸，為僅隔1個月又是增長走勢。

中鋼與中龍今年1月合計出貨80萬噸，創下逾兩年來單月新低量，但3月回升到103.8萬噸後，4月起一路減量，7月更降到84.3萬噸，而8月回升到101.1萬噸，9月反轉滑落到94.47萬噸，因此，10月已是連續兩個月失守100萬噸。

此顯示出，市場需求依然偏弱。中鋼公司表示，以10月鋼品別出貨來看，包括鋼板/棒線/熱軋產品皆超過目標，僅泛冷軋產品未達到出貨目標。