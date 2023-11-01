C女指控陳姓老師直接坐到她位置。（民眾提供）

陳傳簡訊給C女「想我哦…」（民眾提供）

北市建國中學1名C姓女員工指控，遭擔任總務主任的陳姓數學老師長期騷擾，內容包括傳簡訊對她說「想我喔…」，還有直接坐在她位置，被害人反應時，陳竟表示「可以坐我腿上啊」，C女氣憤提出申訴，全案經性平會確定後陳被拔除主任職務。

但C女另指控當時的校長，現轉任衛理女中的校長徐建國，第一時間獲知聲稱會處理，但實際根本毫無作為，指控徐大事化小，只擔心自己退休、轉任私校前留下不光彩紀錄，C女不滿表示，對性騷擾案件如此處理，「現在真的能去女中當校長嗎？」

C女指控，她在校內服務，陳是她的直屬長官，對她開始出現過於關心甚至不適當，令她感到不舒服的言行，起初是傳一些清涼照片或在講黃色笑話，2021年3月某日，她發現陳坐在她位置吃午餐，要求對方離開時，陳竟表示：「那妳坐我腿上啊！」又有一次，C與同事在組群談論某課程要上什麼內容，陳竟回答「老婆也可以上」，讓女性同事倍感不快。

陳平時還會對C的穿著打扮品頭論足，交談時也會刻意靠近，不經意進行肢體接觸，並公開講一些黃色笑話，有時無聊便拿橡皮筋射她辦公桌上的物品、或是走到她背後，大力搖晃她的椅背，又曾直接穿上C的外套，陳後來索性直接傳簡訊約吃宵夜，甚至傳「想我哦」等露骨言辭，終於讓被害人忍無可忍。

C女指控，去年3月，她向當時的校長徐建國反應種種性騷，希望能調其他處室，並給予總務主任相對懲處，但徐當時回說校內暫無可調職務，還說總務主任一任就是4年，徐更說自己準備退休，會將此事告知繼任校長。

C女無奈表示，徐後來退休並轉任私立女中校長，今年3月陳又不經意對她的穿著品頭論足，當同事面嘲諷，C決定再向繼任校長莊智鈞詢問如何處理，這才發現徐完全沒向莊提及此事。

今年6月C女正式提出性騷擾申訴，陳姓主任接受性評會調查時，聲稱沒有刻意靠近、觸碰C，傳一些圖片只是覺得有趣，想和C分享，坐C的位置是要跟其他同仁講事情，射橡皮筋是他怕大家工作煩悶，想給大家製造驚喜，且事後他都有傳訊息，表示若造成C不快他願意道歉。

雖然陳百般辯解，但性評會認為陳確實對C構成騷擾，已將他送交懲議並調離總務主任職務，C女也轉至其他處室工作。

C女指控前任校長大事化小，北市教育局調查時，徐表示並沒有冷處理，去年3月C反應後，有向她說明職期輪調規則，當時C並未表達想要跟另外一名同仁調職，也沒表示要提出性騷申訴，陳當時有向C道歉，並沒有不處理。

記者就此事去電徐建國，他低調表示已離開建中1年多，不想就此事多做回應，會尊重教育局處理。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。