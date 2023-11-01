騎帥不騎快！安全回家最好！基隆市麥金路長庚醫院附近的土地公廟前，昨天（31日）中午時分，發生一起機車騎士疑似車速過快，過彎時失控自摔的車禍案件，這名男騎士摔車後，人直接高速飛起撞擊土地公廟旁的欄杆，整個過程被後方騎士的行車紀錄器拍下，PO在臉書社團上，引起網友熱議。

騎士在撞擊後倒地，錄下過程的騎士回頭上前幫忙。（翻攝爆料公社二社）

影片中可以看到，當時摔車的這名男騎士，突然從外車道往內車道超車，前方是一處左彎道，沒想到男騎士疑似車速過快，操作不慎，龍頭突然抖了起來，機車整輛外拋，撞擊人行道後人車拋飛，騎士直接撞擊一旁廟宇的欄杆，人行道上的紅色機車還被波及撞倒。

錄下整個過程的網友，發現車禍後，立即煞車回頭查看，並請摔車的騎士先不要動，隨後幫撞車的騎士叫救護車，沒想到該名騎士表明沒有駕照，讓幫忙的網友相當傻眼。

這段影片被PO在臉書社團《爆料公社二社》還留言表示：「土地公不在不用急著去找土地公泡茶

網友看到影片，紛紛在底下留言。（翻攝爆料公社二社）

網友看到影片，紛紛在底下留言。（翻攝爆料公社二社）

網友看到影片，紛紛在底下留言。（翻攝爆料公社二社）

騎慢不騎快，安全最重要」。這部影片引起網友熱議，紛紛留言表示：「沒死，也半條命」、「至少土地公救了一命，按照這速度騎下去保證沒命！」、「小猴子。小心慢騎」、「你這拜的很有誠意欸」、「這撞下去內臟還好嗎」、「感恩有你。好人一生平安。」、「騎著騎著突然想拜拜～～」，網友留言都在罵這名自摔騎士，但是也有不少網友留言，紛紛感謝這名幫忙的騎士，至於這起車禍摔車騎士的傷勢如何，是否有駕照，還有帶轄區警方調查後釐清。