美國聯準會（Fed）將在今（1日）晚凌晨2點公布11月利率決議，專家預期本次不升息幾乎已成定局，所以外界聚焦，美國財政部周三的季度再融資聲明，以及11月2日蘋果最新財報表現，這兩件大事輾壓Fed利率決策，更讓金融市場繃緊神經。

綜合外媒報導，有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos日前撰文表示，Fed在本周會議預料將繼續按兵不動，基準利率維持在5.25%~5.50%區間，外界目前更為關注Fed在12月會議上是否有所行動。

最近一個月內美國長期國債殖利率狂升，實際上等同升息效果，降低Fed對未來利率走向判斷的急迫性。

美國10年期公債殖利率16年來首度飆破5%，之後又回落到4.9%。在債券市場上，這場美債「拋售風暴」的源頭，已經逐漸從利率「更高更久」轉變為美國政府大肆舉債下供需失衡的擔憂，期限溢價的攀升成為近來美債收益率破5%的重要推手。

高盛利率策略師Praveen Korapaty表示，美國財政部將在周三與明（2024）年2月再度籌措不同到期期限的資金，Fed量化緊縮（QT）估2025年首季才會結束。

而在股市方面，投資人眼前最擔憂的是，科技巨頭的最新業績能否證明其高估值合理。蘋果將於周四（2日）公布2023會計年度第4季（7至9月）財報，市場預期第4季營收爲893億美元，優於上一季的818億美元；每股盈餘（EPS）為1.39美元，也高於上一季的1.26美元。