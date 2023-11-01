行政院長陳建仁10月31日在立法院備詢時表示「核電是綠電」，未來核能發展如果有進入到核融合，「可能很快來採用」，令外界質疑是否要改變非核立場。國民黨台北市議員李彥秀強調，近十年來全球核能發電其實呈成長趨勢，且廢核並不是國際能源趨勢，真正的國際趨勢其實是減碳。核能是低碳能源，國際普遍有共識。但總統蔡英文承諾還沒落實，副總統賴清德就說2030年再生能源要達3成，不但跳票還背離國際趨勢，還可以更扯嗎？

「核電是綠電？陳建仁戳破民進黨謊言！」李彥秀今(1日)在臉書發文提到，行政院長陳建仁昨天才說核能是綠電，今天經濟部長王美花就跳出來指稱台灣綠電沒有包括核電？過去許多重大政策髮夾彎，民進黨都拿時空背景之術和國際趨勢來辯護護航。碰到核能，民進黨就又自打嘴巴。

李彥秀指出，綠營總說廢核是國際趨勢，但根據英國牛津大學「Our World in Data」的統計，近十年來全球核能發電其實呈成長趨勢，從2012年的2403TWh增加到2022年的2610TWh。廢核並不是國際能源趨勢，真正的國際趨勢其實是減碳、低碳、零碳。核能是不是綠電，各國做法不同，比如歐盟就定義是，美國就定義不是。

「但核能是低碳能源，國際普遍有共識！」李彥秀強調，聯合國國際能源署就說，2050若要達到淨零碳排，核能發電就需要倍增。從數據來看，包括再生能源與核電的「脫碳電源」，從2010年到2022年，德國增加9.8％、美國10.7％、英國33％。反觀台灣卻背離國際趨勢減少3.8％。

李彥秀質疑，蔡英文8年前告訴台灣人說，2025年再生能源要提高到20％，但根據能源局統計，今年再生能源僅8.7％，幾乎確定政見跳票。更荒謬的是，上一個承諾還沒落實，賴清德就已許下新的承諾，表示2030年再生能源要達3成。背離國際趨勢、背離對人民的承諾，經濟部長打臉行政院長，這個政府的能源政策，還可以更扯嗎？