澎湖今天近午發生一起汽機車相撞車禍。離奇的是，自小客車疑因撞上瞬間，倒地機車反成跳板，讓汽車越過50公分高的梯牆，車輪懸空動彈不得。機車駕駛幸沒跟著機車一起捲入車底，僅腳部骨折，沒有生命危險，兩駕駛人經酒測值都為零。

警方調查，1日上午10時50分許，呂男（33歲）駕汽車沿馬公市新店路由西往東方向行駛，行經馬公市文學路與新店路岔路口，要左轉文學路時，與同沿新店路對向騎乘輕機車的吳女（64歲），發生碰撞致肇事，汽車將機車壓在車底下，後直接騎上一旁便利商店的小圍牆。

便利商店店員說，他是沒看到過程，但有很大的撞擊聲，而且是兩聲，等他結完帳出來看，就看到車輛騎上小圍牆了，好險車輛不是往店裡撞進來，不然他就得「下班」了。

馬公分局交通分隊表示，吳女受傷送醫，意識清醒，雙方均無飮酒，相關肇事原因依交通事故成案調查中。同時呼籲，請駕駛朋友謹慎駕駛，車輛欲轉彎時，應等對向無來車或對向來車距離尚遠才可通過，多注意車前狀態及遵守各項交通規則，以確保行車安全。