對於媒體報導，台電原定在澎湖設置200支風機，現僅有12支運轉，讓台澎海底電纜輸電設備無法發揮功能，台電今澄清這種說法是「誤解」。公司所提出的200支是指全國性的風機建設，包括陸域和離岸風機，並不僅限於澎湖地區。

根據目前統計，全國各地區台電所擁有的風機已達到200支，其中179支是陸域風機，21支為離岸風機。

其中，澎湖地區計有17支，其中裝置容量相對較小的中屯8支風機運轉迄今逾20年，機型老舊，且無相關備品可做更換，台電已於2年前啟動除役更新作業。但因環評法加嚴風機與民宅距離及雷達航高限制等新增規定，且地方說明會也有提出反對意見，目前正持續檢討及評估整體維修成本及發電效益，期盼能於除役更新前，仍以最符經濟效益的方式運作。

至於龍門、講美、大赤崁三座新風力發電站規劃，除龍門已有3支建好，其餘都因地方反對而暫緩推動，雖積極規劃採結合地方參與方式辦理，但同樣因受限於航高限制等規定，以致申設進度不如預期。台電強調，後續仍會積極尋求可行方式。