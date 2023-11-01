新竹市政府2024年總預算歲出編列281億餘元，市議會1日在定期會中決議逕付二讀。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府2024年總預算歲出編列281億餘元，市議會1日在定期會中決議逕付二讀，綠營議員認為預算案一讀會後，應交付有關審查委員會審查才對，不過，多數議員認為應逕付二讀，若各黨團議員對預算有意見，市府各單位必須至各黨團說明，如此才是較有效率作法，最後並附帶決議，市府需向各議員充分說明預算。

新竹市政府主計處今天在新竹市議會定期會中，報告新竹市2024年總預算案籌編情形，歲入編列273億9906萬8000元，歲出編列281億7085萬5000元，相抵差短數7億7178萬7000元，將以債務之舉借彌平。

擔任大會主席的議長許修睿提請審議是否逕付二讀，前議長鄭成光立即提出意見應逕付二讀，不過，民進黨劉康彥、時代力量林彥甫認為，審議預算是議員的本職，說明預算編列也是市府相關同仁的責任，過去議會都有聯席審查的習慣與法規規定，建議應該維持交付聯席審查的作法。

鄭成光則指出，過去每次聯席審查都是討論了半天都沒有結果，最後還是逕付二讀，到了二讀再來逐條念1次，相當沒有效率，預算逕付二讀後，各黨團可以要求市府各單位在未來8天去各黨團解釋各項預算，不是更清楚嗎？這樣比在這邊念了老半天有效率，他還是建議逕付二讀。

最後，劉康彥希望議長許修睿在大會下達要求市府各單位，只要有任何1個黨團要求市府各局處要到黨團說明，各局處就必須前來報告，許修睿也認為市府各局處當然要向各黨團議員說明預算編列情形，因此最後附帶決議，市府需要向各議員充分說明預算，以利審議。

會後民進黨陳建名仍不滿表示，在藍白合作下，主動送給2日要作施政報告的市長高虹安1份大禮，總預算案被強勢護航下逕付二讀，民進黨市議會黨團強烈反對議會此項決議。

他說，定期會長達1個月的會期間就是希望市府人員能在委員會審查時，針對其預算說明，議員也要盡到了解細節以及監督的責任，而不是僅在大會上包裹表決。

時代力量黨團總召林彥甫表示，時代力量議會黨團在議事殿堂清楚表明反對的立場，認為應該要交付聯席委員會審查，有其他議員同仁認為逕付二讀可以減輕市府局處長的負擔，但其實不然，市府要另外跟4個黨團說明，反而耗時且重工。

如今藍白決定逕付二讀，時代力量黨團也已要求市府各局處將向黨團說明預算，黨團將會實質審查預算，堅持理性監督、為市民嚴格把關的立場。