躺著也中槍！民進黨今（1）日正式徵召高市議員黃捷投入高雄第6選區立委選舉，但針對外界質疑她跨區、落跑，高雄市長陳其邁今護航黃捷，還暗酸國民黨智庫執行長柯志恩「有人在板橋選立委、到高雄選市長」。對此，柯志恩晚間回擊，賞他一個還算「優雅」的斜白眼，剛剛好而已。

柯志恩今在臉書PO文提到，「男人要外遇，就不要把愛妻、愛家掛嘴邊；若要偷吃中國女，就不要拿抗中保台騙自己」。如今自己「落跑」，就應對當初嗆別人落跑一事先道歉。

話鋒一轉，柯志恩表示，今天邁邁市長要護航黃捷，竟無端把她也牽扯進去，暗酸「有人在板橋選立委、在高雄選市長，這樣的人也有」，但自己既沒當選公職後，再途中轉換跑道的情事，豈能如此類比？

柯志恩反嗆，當然民進黨雙標早已見怪不怪，「不是走私、是超買」、「不是抄襲、是抄錄」、「不是蓋牌、是校正回歸」，硬抝瞎掰的事太多了！只能說「死豬不怕滾水燙」、死皮賴臉也是沒辦法的事，最後還附上一張照片並稱「賞他一個還算『優雅』的斜白眼，剛剛好而已！