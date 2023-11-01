藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨晚密會，但總統候選人產生方式至今未有共識。媒體人陳揮文痛批，柯文哲之前說會獨立參選，批評侯友宜選不上，但又說尊重國民黨決定侯柯、柯侯配，「講話跟甚麼一樣」；陳揮文也罵侯友宜之前說打死不退，現在卻一秒答應當副總統，國民黨有地方縣市首長、大批地方民代，為甚麼要當副手，「好丟臉，你滾回去當新北市長好啦！」

陳揮文今(1日)在政論節目《新聞大白話》指出，柯文哲之前曾嗆侯友宜說「我讓給你選，你也不會上」，但柯也說過「合作的目的是為了勝選」，這一點他同意，若侯柯、柯侯配都會輸，就不必合作。

但陳揮文翻出柯、朱在政黨協商會後，柯文哲說「侯柯或柯侯，尊重國民黨」的報導，反問柯文哲「才隔幾天，侯柯配忽然可能贏了？你這種政客的可信度在哪裡？」，陳揮文也大罵，柯文哲８月的時候才說一定會以台灣民眾黨總統候選人參選到底，「那你講話跟甚麼一樣？」

對於昨晚朱、侯、柯密會，陳揮文也痛批是「政治權貴、密室協商」，柯文哲不是最討厭密室協商嗎？這不是分贓是甚麼？就看柯文哲能尊重國民黨多久，「大家看柯文哲在政壇打滾這麼久，他是會尊重別人的人嗎？」這是不合理的，到底能維繫多久。

陳揮文隨後話鋒一轉，開始大罵侯友宜說，侯友宜曾表示自己絕對打死不退，如今卻又同意當副手，「侯友宜你不是跟我說你打死不退？你怎麼一秒就願意當副總統？」侯拋棄新北市400萬的市民去選總統，現在卻又說可以接受當副手，「你很丟臉你知道嗎？你是國民黨提名的總統參選人，你民調本來是第一名的！」

陳揮文也激動地接連怒轟侯友宜，「你把警察的臉都丟光了！好，好不要臉啊！」侯應該要告訴大家自己是最大的政黨所提名出來的總統參選人，所以一定要選正的，國民黨有14個地方縣市長、38個立委、約380個縣市議員，為甚麼要當副的？「還好意思說要當副總統，你滾回去當新北市長好啦！」