巴基斯坦政府要求沒有合法身分文件的移民須於11月1日前離境，引發住在巴基斯坦的數十萬阿富汗人今天面臨遭到拘留和驅逐出境威脅。

法新社報導，巴基斯坦政府要求170萬名非法居留的阿富汗人於11月1日前自願離境，否則將予以強行驅逐。

成千上萬人今天在最繁忙過境點排隊，隊伍綿延長達7公里。昨天至少有2萬9000人跨境返回阿富汗。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）政府發言人賈瑪爾（Feroz Jamal）告訴法新社，當局將展開廣泛行動，逮捕拒絕離境的無證家庭。大多數阿富汗移民居住在開柏普赫圖赫瓦省。

根據官方媒體，全國各地今天將開放49個收容中心，其中一些可容納數千人，以處理和驅逐阿富汗人。

一名14歲阿富汗女孩表示，儘管沒有合法文件，但她會盡可能拖延留在巴基斯坦的時間。法新社出於安全理由而不公開她的身分。

她在白夏瓦告訴法新社：「我們不會回國，因為一到阿富汗我所受的教育將戛然而止。我們父親告訴我們，如果他被巴基斯坦當局逮捕，我們也不應該離開。因為在阿富汗我們將無人生可言。」

成千上萬要返國的阿富汗人湧至邊界關卡，讓邊界哨所承受的壓力日益升高，阿富汗塔利班（Taliban）政府因此敦促巴基斯坦給予無證阿富汗人更多時間離境。

托克哈姆鎮（Torkham）和杰曼鎮（Chaman）的邊境官員表示，自巴基斯坦10月初下達這項命令以來，已有超過13萬人離開巴基斯坦，對關卡兩側都造成壓力。

在昨晚發布的聲明中，塔利班當局感謝巴基斯坦和其他國家在數十年衝突期間，收容逃離家園的數百萬阿富汗人，但也「要求他們不要在沒有通知的情況下強行驅逐阿富汗人，應該給他們時間進行準備」。

塔利班自2021年重新掌權以來，一直敦促阿富汗人返回家園，但也譴責巴基斯坦這項行動，稱國人因巴基斯坦和阿富汗之間的緊張局勢而受到懲罰，並呼籲給民眾更多時間離境。