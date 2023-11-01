民進黨籍高市議員黃捷接棒參選高市第六選區立委，她1日在民進黨立委李昆澤陪同下，一起到武廟市場掃街拜票。被問及競選對手、喜樂島聯盟主席郭倍宏批評「黃捷才30歲是要如何深耕高雄？ 逛街購物也算深耕高雄？」對此，黃捷回應，希望大家不要用年紀論斷有沒有服務高雄的心。

黃捷近日頻遭批評空降「落跑」，她則自認「深耕高雄，沒有所謂落跑的問題」。郭倍宏質疑，黃捷自稱自己深耕高雄已久，所以跨區選立委沒有落跑問題，但他好奇的是，黃捷才30歲是要如何深耕高雄？意思是她從青少年時期就開始擔任公職了嗎？還是青少年逛街看電影都算「深耕高雄」？

對此，黃捷回應，她覺得愛高雄不分年紀，那雖然她很年輕，但她愛高雄也有為高雄打拼的心，且再加上她25歲就從政，很年輕就對高雄有責任，也有心想要服務更多高雄相親，所以希望大家不要用年紀去論斷這個人有沒有服務高雄的心，也盼大家多給年輕人機會與肯定，不要覺得年輕人就不能生根，而是應該讓更多年輕人參與公共事務，一起讓這塊土地更好。

李昆澤表示，會與黃捷選擇共同在武廟市場掃街拜票是因為挺台灣是他們共同的理念，顧高雄是他們的責任，武廟黃昏市場剛好是他跟黃捷選區的交界，市場對面的國小也是他們2個選區小朋友共同就讀的學校，他們目標要8席立委全上，所以大家全力一起打拼。