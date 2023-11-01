台中人夫的老婆是房屋仲介，他怒告蔡男求償，指控找他老婆帶看房，看到天天約會，2022年9月到11月期間不正常交往，還Line問老婆：「我摸妳咪咪、親妳咪咪，舒服不？」等曖昧對話，蔡辯是「玩笑話」。法官認為，應屬曾互動的對談，很難認定是玩笑話，判蔡賠15萬元，可上訴。

人夫在2008年11月10日結婚，育有1子1女，老婆是房屋仲介，他指控蔡是工廠大老闆，找老婆帶看房屋，看到變成天天約會，他查老婆手機裡的兩人Line對話，曖昧露骨。蔡問：「我摸妳咪咪、親妳咪咪，舒服不？」，「誰摸妳啊！」、「被我摸舒服，被他摸不舒服吧！」；老婆竟回覆：「就只有您啊」，「人家專業，不會亂摸，又不是您」。

人夫覺得綠光罩頂，怒告蔡侵害配偶權求償。蔡否認侵害配偶權，抗辯指稱，部分指控的Line對話內容不是真實，「我摸妳咪咪、親妳咪咪，舒服不？」等截圖則是玩笑話。

法官認為兩人對談內容，應屬曾互動的對談，很難認定是玩笑話，且蔡曾收到女方Line傳訊：「小孩爸談事情，不要發來了」等語，認定知女方已婚，並可認定兩人在2022年9月至11月期間有身體上的親密接觸，破壞人夫婚姻的圓滿、侵害配偶權，判蔡賠償15萬元，可上訴。