新北市立委第12選區選戰激烈，民進黨立委賴品妤面臨國民黨新北市議員廖先翔挑戰；民進黨總統參選人賴清德宣布接任賴品妤競選總部主任委員，力挺賴品妤連任。前立委郭正亮認為，賴品妤因為家族爭議，還有她很少做選民服務，因此，這次立委選舉「過關機率不高」。

主持人李珮瑄今(1日)在中天《綠也掀桌》節目中問到，賴清德擔任賴品妤競選總部主任委員，是搶救計畫嗎？郭正亮表示，當然是。賴品妤的父親賴勁麟是他們的老朋友，還有私人情誼。不過，賴品妤過關機率不高，第一個原因是綠能公司的家族爭議，第二個原因是，她真的很少做選民服務。

郭正亮接著指出，台北市前副市長李永萍上次若不是「反送中」，就百分之百贏，李永萍只輸2700票。

郭正亮點出，地方協調會很多都是立委沈發惠做的，真正在做地方服務的，都不是賴品妤。沈發惠後來當不分區，等於是照顧妹妹的角度，可是地方上當然知道。賴品妤在選舉時才開始認真跑攤，跟國民黨新北市議員廖先翔是對比，廖先翔在地方上是非常認真的人，市議員曾是第二高票。