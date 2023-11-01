一名網友在新北市三重區發現前方，一輛違規拖吊的吊車，後方拖吊一輛違規的轎車，但是因為轎車方向盤鎖死，在拖吊過程中不斷搖搖晃晃，網友將整個過程用手機錄下，PO臉書社團並表示「原來三重的拖車都這麼危險嗎，嚇死一堆車」。

網友將拖吊車危險駕駛的畫面PO在臉書社團。（翻攝爆料公社二社）

這名網友認為拖吊車的行為，相當危險，將錄下的畫面，PO在臉書社團《爆料公社二社》，網友紛紛留言表示：「拖式飄移大法」、「很多人認為，停車時，方向盤打死就不會拖的謠言」、「效率真好，亂停趕快拖走」、「為什麼他的拖車比較好玩」、「新北的拖車效率身為台中人的我有確實體驗過了！」。

網友留言熱議。（翻攝爆料公社二社）

網友留言熱議。（翻攝爆料公社二社）

三重分局表示，當時這輛拖吊車執行違規車輛拖吊勤務，回程途中輔助輪突然故障，所以拖吊車駕駛才會慢速行駛將車輛拖回保管場，過程中並無造成車損，而針對網友的迷思，如果汽車違停方向盤打死，拖吊車還是會進行拖吊作業，並不會因為輪胎歪斜而無法拖吊，請民眾不要用僥倖的心態而違規，後續也會提醒拖吊車業者，有關裝備維護部分要多加檢查，避免在路上發生意外事故。