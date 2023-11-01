曾獲5座金鐘獎肯定、執導過超夯偶像劇《下一站，幸福》、《媽，別鬧了》、《你的孩子不是你的孩子》等經典作品的金鐘導演陳慧翎，2013年發現罹患子宮頸癌，一路堅強抗癌且樂觀以對，2月甚至還在土耳其發生強震後還前往當地參與賑災，今年數度進出醫院的她，仍於1日下午3時病逝台北萬芳醫院，享年48歲。

陳慧翎的好友、最後遺作《媽，別鬧了》製作人周銓悲痛證實此事。他難過表示，陳慧翎是在媽媽及謝瓊煖等約30個朋友的陪伴下，於萬芳醫院離開人世，友人將會在她臉書發文，代她向這世界告別。周銓雖然難過不捨，但也心疼意志力很強的陳慧翎，抗癌這些年一直在化療，真的很辛苦，近期已昏迷一段時間，不斷進出加護病房，「走了對她也是解脫，因為太辛苦了」，至於後事則還在安排，「大家情緒還在沈澱中」。

陳慧翎和余慧君2019年以《你的孩子不是你的孩子–貓的孩子》獲得迷你劇集／電視電影導演獎。（影／取自YouTube）

陳慧翎才華洋溢，曾獲金鐘獎導演獎、編劇獎及剪輯獎肯定，她執導的公視人生劇展《與男友的前女友密談》，2008年獲頒金鐘獎剪輯獎、迷你劇集編劇獎，執導的大愛劇場《黃金線》獲頒導演獎，2010年執導的《那年，雨不停國》，又獲金鐘獎戲劇節目導演獎，2019年再以《你的孩子不是你的孩子–貓的孩子》獲得迷你劇集／電視電影導演獎。她2009執導的偶像劇《下一站，幸福》曾創下優異收視與口碑，也因此與該劇主演吳建豪、吳慷仁都成為多年好友。