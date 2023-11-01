Selina（任家萱）在今年9月產下兒子「小腰果」，升格為新手媽媽，昨（31日）迎來42歲生日，難得曬出一家三口的全家福照，不過卻有眼尖網友發現，Selina與男友手上都戴著戒指，懷疑兩人秘婚，掀起討論，Selina的經紀人回應了。

Selina迎來42歲生日，透過社群網站更新照片，除了與好姐妹Ella、Hebe同聚，一家三口還換上親子裝同框合照，兒子「小腰果」可愛模樣萌翻眾人，Selina感性向男友小徐喊話「今天我滿42歲，『是愛』的年紀，我的誕生，是愛；曾經踏過的荊棘原來都是能量飲料的補給，是愛；那天去吃拉麵我牽起你的手，是愛；和你相知相惜，是愛」。

Selina生日照「手上戒指」驚傳秘婚，經紀人回應了。（圖／翻攝自Selina臉書）

照片中，Selina與男友小徐手上都戴著戒指，引發不少人關心兩人結婚進度，據《三立新聞網》報導，Selina的經紀人回應「戒指是交往時就買的情侶戒，謝謝關心」，先前也曾表示，私人問題不方便透露，雙方會好好討論。

晉升人母後的第一個生日，Selina也透露心情「當了媽媽後變成神力女超人不怕痛也不怕苦了，是愛；有了腰果就好像是全世界最富有」，她也經常透過podcast節目《迎任而解》分享日常，對兒子的愛溢於言表。