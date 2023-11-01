陳建寧（右起）、莫凡新、阿沁和劇監製Alain組限定搖滾團「開創者樂團」。（無限延伸音樂提供）

陳建寧近日與徒弟阿沁、莫凡新及戲劇監製Alain組成限定搖滾團「開創者樂團」。他們推出新歌〈開創者〉同是由新科金鐘影后蔡淑臻、溫昇豪領銜演出的中視職人劇《開創者》同名主題曲，樂團4人平均年齡是40歲，依舊熱血飆唱展現搖滾魂，其中27歲的莫凡新還開玩笑說：「自己意外被拉高年紀。」

陳建寧30歲時挑戰創業，創立生平第一家製作公司「無限延伸」，卻在第2年已燒光600萬元資產、銀行戶頭只剩8000元，甚至發不出員工薪水，幸好當時公司是設在他媽媽的房子，媽媽把他之前每個月繳的房租約100多萬都存下來，馬上轉借他來應急，「很感謝媽媽當年救濟，讓我度過人生最低潮。」

陳建寧勇於開創事業，自認有打不倒精神，現在除了是歌手、音樂製作人身分，也曾挑戰跨界製作音樂劇等工作，「我不太害怕失敗，因為失敗後下一次再做的時候，又有新的啟發，基本上開創家要有打不倒的精神，怕失敗不要創業，要不斷失敗，找到成功的路。」

52歲的陳建寧坦言仍有開創創業夢想，計畫將與徒弟莫凡新合作AI與音樂結合的虛擬歌手及音樂相關事業，「這應該是我人生最後一次創業，目前正在找資金還有尋找團隊，希望能在這1、2年找出一條路。」