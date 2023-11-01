2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽16至19日將在日本東京巨蛋舉行，中華職棒今天公布「台灣最強應援團」卡司，由2位應援團長加上10位啦啦隊女孩，帶領球迷把應援聲響徹東京巨蛋，並透露還有MLB等級大咖神秘嘉賓同行應援！

中華隊在場上奮力拚戰，場邊應援不可少，「台灣最強應援團」由小白、勛雞2位團長率領10位啦啦隊女孩：短今、妮可（中信兄弟）、若潼、芷軒（樂天桃猿）、口水、小映（味全龍）、瑟七、Yuki（統一獅）、Jessy、秀秀子（富邦悍將），將一起為中華隊的選手們熱血應援！

中華職棒聯盟結合可樂旅遊聯手打造，專門為賽事前往東京巨蛋應援的「2023 亞洲職棒冠軍爭霸賽 in 東京」6天5夜自由行，除了由五隊女孩共10人現場展現台灣應援氣勢的「最強應援團」外，也將在東京舉辦專屬見面會。

「台灣最強應援團」保證收穫滿滿，除可完整觀看中華隊的4場賽事，還可獲得「中華隊應援球衣1件」，另外還有亞冠抽獎活動，只要參加就有機會帶走最大獎中華隊「全隊簽名球」等大禮，除此之外，還提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張，了解日本棒球的歷史文化，為旅程增添多樣的的棒球記憶。

亞冠由中華職棒、日本職棒、韓國職棒、澳洲職棒4隊的年輕選手相互切磋，藉由比賽獲得寶貴經驗，中華隊將在14日啟程飛往日本，15日下午展開練球，16至19日進入正式賽事。