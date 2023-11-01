韓國國防航太展(ADEX)在上星期結束，韓國自製的KF-21「獵鷹」(Boramae)戰機成為會場主角，顯示了韓國航太工業與武器開發的綜合實力。然而，韓國國防部擔憂它的未來競爭力不足，建議先減少初始產量，以避免無效投資。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 2001年，韓國政府提出新戰機開發計畫KF-X，用以取代過時的F-4幽靈戰機與F-5E虎式戰機。不過，直到2010年研發方向才正式確定，由韓國宇航公司(KAI)主導，並爭取到美國提供奇異F414發動機(F414-GE-400K)，以色列埃爾比特系統公司(Elbit Systems)協助開發雷達與航電系統，以及100多家韓國本土的科技公司與工業公司協力製作，於2022年實現首飛，現已有6架原型機，並已開始飛行測試。

最初的計劃是在2024年底進入初始生產，2025年全速生產，韓國空軍訂購120，生產工作到2032年完成。

但是現在可能會縮減規模，韓國國防部計畫管理局 (DAPA)表示，鑑於KF-21的價格偏高，性能不確定，建議減少初始生產量。

韓國遇到的是新一代戰機開發常遇到的問題，現代武器的開發複雜、耗時，成本高昂，雖然在開發期間，印尼提出合作，願意支付10%的開發資金，但是印尼的資金經常遲交，因此KF-21一直是韓國獨自研發的。 而且KF-21並未設定內部彈艙，武器皆為外掛，嚴重影響它的匿蹤能力，被評為「高級4.5代戰機」。

KAI公司已提出KF-21改進型就有內部彈艙的規劃案，稱為KF-21C。如此一來，DAPA減少KF-21A/B型的採購量，留下預算，等待KF-21C的完成，就是合理的決定。