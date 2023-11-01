南投縣政府與埔里基督教醫院合作的「國姓物理治療所暨樂智學堂」1日下午揭牌啟用，1個場所同步提供復健與延緩失智2種治療，希望提供當地居民更多醫療服務。

副縣長王瑞德說，過去鄉親們對埔基國姓物理治療所服務頗為嘉許，惟空間有限，復健儀器設備種類也受限，所以許淑華縣長上任後積極與國姓鄉長邱美玲合作推動「複合式長照復健醫療園區」，由鄉長找地點，衛生局協同埔基醫院會勘確認可遷移位址，歷經9個月團隊努力，終於在今天擴大服務及啟用。

南投縣衛生局長陳南松表示，國姓鄉鄉民多數以務農為生，鄉親常因農耕造成身體痠痛不適，需要物理治療或復健服務來紓解身體痠痛不適，所以衛生局已於110年4月在國姓鄉衛生所設置「埔基國姓物理治療所」，成立至今服務8893人次，降低鄉民舟車勞頓到鄉外就醫不便，深獲好評。

陳南松說，為讓鄉親有更寬闊的空間接受物理治療服務，縣府決定擴大國姓物理治療所空間與服務項目，除原由的熱敷治療、拉腰機、電療及雷射治療，還增加膝關節訓練機、中風訓練機、步態訓練機及紅外線光療等儀器，提供鄉親復健便利性與品質，現在更加入延緩失智治療項目，讓服務更多元。

承辦該治療所的埔里基督教醫院院長蘇世強說，依據衛生福利部統計，南投縣失智人口達7103人，以此推估國姓鄉失智人口數超過300人，鄉內雖設置10處巷弄長照站，卻未設失智社區服務據點，這次在治療所中增加樂智學園，希望延緩長者失能失智，也協助疑似失智症個案綠色醫療通道快速確診，歡迎鄉親多加利用。