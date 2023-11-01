加薩走廊戰火燒了26天，首批外籍人士、巴勒斯坦重傷患者1日獲准自拉法關口入境埃及。

巴勒斯坦激進團體哈瑪斯（Hamas）與以色列激烈交戰，至週三（1日）已26天。經波灣國家卡達居間斡旋，首批80多名重傷的巴勒斯坦人、500多名外國護照持照者當天獲准取道埃及管控的拉法關口（Rafah Crossing）離開加薩，堪稱重大進展，非政府組織獲准撤離者包含1名台灣人。英國廣播公司（BBC）報導，接下來原則上每天有500人可獲准從加薩自拉法關口進入埃及。

英國廣播公司（BBC）守在拉法關口的記者報導，經向巴勒斯坦5名護照管制官員求證，週三當天先受理傷患通關，接著才處理外籍人士過境手續，首批入境埃及的傷患至少7人，88人週三可望全數通關在埃及受治。BBC記者稱，並未看到任何哈瑪斯轄下警力在現場管控；另透過地方政府得知，加薩地區約7000人登記為雙重國籍身分。拉法關卡在戰爭開打以來完全關閉，經多方協調，接下來每天會允許500人過境進入埃及，這是戰爭開打26天以來極其重大的進展。

BBC報導，加薩走廊通關與邊境總局週三公布一份名單，列出當天獲准取道拉法關口離開加薩的外籍人士。名單以約旦人為大宗，其他國籍人士包括奧地利、日本、保加利亞、印尼、澳洲。英國籍有2人，列於非政府組織人員撤離名單。當天獲准撤離的外籍人士，必須在當地時間早上7時（台北時間下午1時）抵達關口外等候。

因空襲重傷的巴勒斯坦人1日搭乘救護車抵達拉法關口準備入境埃及。（美聯社）

半島電視台報導，加薩當局在週二深夜發布週三獲准通關的首批外籍人士名單。獲准撤離的外籍人士包括具有日本、奧地利、保加利亞、印尼、約旦、義大利、希臘、澳洲、捷克等國雙重國籍的巴勒斯坦人。非政府組織（NGO）人員名單另列，分別來自：西班牙、義大利、菲律賓、海地、德國、美國、台灣、日本、奧地利、墨西哥、法國、肯亞、奈及利亞、南非、亞美尼亞、烏干拿、迦納、約旦、獅子山、烏克蘭、捷克、紐西蘭、澳洲。表單顯示，台灣籍有1人，屬於無國界醫生組織西班牙分部（MSF Spain）。

路透社報導，一名西方國家官員透露，卡達與美方協調並讓以色列、埃及、哈瑪斯三方達成協議，允許加薩走廊有限度撤離人員。這份名單已獲以色列、埃及雙方同意，並已提前通知相關國家大使館。

英國外交部在社群平台X官方帳號發文表示，英國公民可能會在幾天內「逐步分批」透過拉法關口離開加薩。印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）表示，一部分滯留於加薩的印尼公民可望於週三撤離。菲律賓外交官員表示，無國界醫師（MSF）組織有2名菲籍醫師名列首批獲准自拉法撤離加薩的外籍人士清單。義大利外長希望首批獲准撤離的義大利公民能在週三當天通過拉法關口。