藍白合若破局下場為何？ 郭正亮揭懲罰效應：立委通殺

國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲昨31日深夜在景美大增鋼鐵股份有限公司密會53分鐘，過程保密到家，但最後依舊毫無交集。前立委郭正亮示警，若藍白不合，立委就會通殺，這是「單一選區的懲罰效應」！

據了解，3人在31日密會，柯文哲已經明確表態，只要採取全民調的方式，不論結果如何，侯、柯可以在同一張選票上，而且組閣權完全讓給國民黨。只不過柯雖然已經「讓利」國民黨，但對於總統選舉方式，侯友宜堅持不接受全民調，柯文哲不接受開放式初選，雙方還是毫無交集。

對此，前立委郭正亮今（1）日在中天電視《綠也掀桌》及《大新聞大爆卦》直言，輿論的壓力就是認為要下架民進黨，侯友宜和柯文哲當然都知道。如果藍白合沒有成功，剩下2個月，就會有一批人失望，搞不好不投票，立委就會通殺。

郭正亮強調，這是「單一選區的懲罰效應」，如果柯侯分開選，賴清德看好度一面倒，懲罰效應就會擴大，柯侯就會輸得更慘！他舉例，上次蔡英文和韓國瑜，很多人知道韓國瑜不會贏，懲罰效應就會出現。

「立委也是一樣」，郭正亮補充，若有些人不出來投票，立委本來不該輸的就輸了，例如上次李永萍只輸賴品妤約2700票，又如莊競程在盧秀燕選區竟然摸到了，這就是「單一選區的懲罰效應」！

郭正亮強調，真的要深思，不要以為總統是在選自己的，尤其是國民黨，因為國民黨有這麼多區域立委，而且真的很有機會贏，國民黨真的要好好想！