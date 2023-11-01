27歲女星賴慧如演藝事業橫跨唱片和戲劇，有一副好歌喉的她，從歌唱選秀節目《明日之星》打開知名度，近年則積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，也時常透過社群平台與粉絲互動；近日她表示翻出14歲的衣服還穿得下，賴慧如加碼翻出14歲的照片，可以發現近年美貌升級了。

賴慧如日前在社群透露市井豪門殺青，提到將14歲在新加坡表演訂做的禮服拿出來穿，長大後就一直穿不下，近期瘦身有成，終於能穿下了，只見她穿了亮片禮服，身形凹凸有致，賴慧如今（1日）補充放送14歲到廈門當婚紗模特兒的照片，自嘲「從14歲就老勒蛋（老著等）～～現在27歲好像沒有差很多」，14歲的賴慧如還有點嬰兒肥，但仍是個美人胚子，當年的妝造是大濃妝，現在的妝容比以前淡反而更顯氣質。

賴慧如曬出舊照。（圖／賴慧如facebook）

舊照曝光後，網友認為「現在比14歲還漂亮」、「小時候是美人現在是大美女」、「很像打扮後的全紅嬋」、「妳現在怎麼長的比14歲年輕」、「現在多了成熟美」、「怎麼感覺現在的慧如比較年輕」、「原來妳小時候就是個美人胚子」、「乍看有點像宋慧喬」。

賴慧如除了演戲也跨界主持，前陣子主持節目《最強綜藝秀》獲金鐘58「綜藝節目獎」，她事後分享心聲：「我覺得我是個很幸運幸福的孩子，雖然在演藝圈道路上 難免會遇到一些，不如意跟阻礙你前進的事情，但哪個行業不是？重要的是怎麼想怎麼看怎麼改變」，同時感謝一路以來幫助她的前輩和工作人員。