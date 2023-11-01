販賣第一級毒品，依《毒品危害防制條例》規定，重則死刑，最輕也要判無期徒刑，刑度相當重。有5位民眾分別因代朋友接聽電話並談妥交易，或販售500元的少量海洛因毒品，經減刑後仍判處有期徒刑15年以上重罪，他們聲請釋憲後，憲法法庭判決該條例規定對情節極為輕微，顯可憫恕的個案，不符罪刑相當及比例原則，屬違憲，要求相關機關要在2年內修法。對此，法務部請最高檢察署研提救濟，檢察總長邢泰釗今決定將為這5名聲請人提起非常上訴。

最高檢表示，憲法法庭今年8月11日作成「112年度憲判字第13號」判決，就毒品危害防制條例第4條第1項販賣第一級毒品罪，一律以無期徒刑為最低法定刑，不符憲法罪刑相當原則、牴觸比例原則，要求相關機關應於2年內依判決意旨修正，及修法完成前，法院審理此類案件若發現情輕法重，除依《刑法》第59條規定減輕其刑外，另得再依本判決意旨減輕其刑至1／2。

針對這件判決，法務部請最高檢察署等檢察機關考量研提救濟，另這5名聲請釋憲的民眾亦分別向最高檢請求提起非常上訴。

為此，最高檢察署在今（1）日開會研議，審酌這5名聲請人所犯具體情節，或有與胞兄共犯1次、或代朋友接聽電話而瞬間犯罪1次者；或販賣之毒品僅0.4公克或0.45公克數量極少者；或有僅500元對價極低者。5人均非組織性、計畫性從事大宗販賣型態，法官雖已依法酌減其刑，但最後處刑均仍高達有期徒刑15年以上，確有可憫之處。

檢察總長邢泰釗綜合考量憲法法庭判決意旨、受刑人可能獲減刑提早出監之利益及本次會議研議結論後，決定為這5名聲請人利益提起非常上訴，以維護憲法保障人權之意旨。