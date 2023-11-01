民進黨籍高市議員黃捷接棒參選高市第六選區立委，對過去落跑質疑，黃捷強調自己「深耕高雄，沒有所謂落跑的問題」；不過競選對手、獨派大佬郭倍宏直言，「30歲是要如何深耕？逛街購物也算深耕高雄？」網友也笑說，「2歲深耕農」、「薑還是老的辣」、「當初怎麼洗臉人家，現在怎麼被人家洗臉」。

黃捷空降接棒參選高雄市第六選區立委後，就被翻出過去曾批評前高雄市長韓國瑜落跑選總統的言論，遭質疑也是落跑；黃捷則自認「深耕高雄，沒有所謂落跑的問題」，母校高雄女中是在前金區，在高雄出生長大、一直在高雄沒離開過。

郭倍宏日前先嗆說，當初黃捷是怎麼嚴厲批評韓國瑜選台灣總統？「一樣在台灣，哪來落跑問題？」今(1日)又質疑，「黃議員才30歲，是要如何深耕高雄？意思是她從青少年時期就開始擔任公職了嗎？還是青少年逛街看電影都算「深耕高雄」？還直指黃捷不敢辭議員選立委是對自己的選情沒信心，想要落選繼續回鳳山當議員。

相關新聞被轉貼到PTT後，網友也笑說：「2歲深耕農」、「薑還是老的辣」、「烙跑仔喊深耕」、「把韓搞掉後在同溫層裡的確是深耕啦」、「黃捷大學四年在高雄深耕嗎？」「人家年輕人學你們老一輩的嘴砲不行嗎」「我上次去高雄玩第二天在地深耕12小時」「30歲深耕50年，就像18歲工作經驗20年」、「當初怎麼洗臉人家，現在怎麼被人家洗臉」、「每句都刀刀見骨」。

網友也說：「落跑跟深耕沒關啊，沒做完就是沒做完」、「侯友宜也說深耕新北耶，還不是被你罵」、「那侯友宜深耕台灣60年了」、「韓導經歷比黃捷豐富，深耕台灣，都被罵烙跑」。

黃捷今也回應郭倍宏，她覺得愛高雄不分年紀，雖然她很年輕，但她愛高雄也有為高雄打拼的心，且再加上她25歲就從政，很年輕就對高雄有責任，也有心想要服務更多高雄相親，所以希望大家不要用年紀去論斷這個人有沒有服務高雄的心，也盼大家多給年輕人機會與肯定，不要覺得年輕人就不能深耕，而是應該讓更多年輕人參與公共事務，一起讓這塊土地更好。