教育部體育署近日公布「111年運動現況調查」，其中在各縣市BMI過重或肥胖比例中，台南市以43.2%在六都中奪冠，不過有趣的是，在自覺健康狀況中，台南市同樣以63.8%的人認為自己健康，佔據六都中的第一名。消息曝光後引發熱議。臉書粉專「台南式 Tainan Style」分析，台南市之所以會在六都肥胖比例中奪冠，很大一部分原因就是台南人不喜歡運動，自認健康部份則可能是因為比較樂觀。

教育部體育署委託世新大學以量化方式調查全國運動現況，總計22個縣市共完成25548份有效樣本。在各縣市BMI分類屬於過重或肥胖的比例中，六都前後排名及比例為台南市43.2%、台中市42.3%、桃園市41.7%、高雄市40.3%、新北市38.9%、台北市35.6%；而在各縣市民眾自覺目前健康狀況中，六都前後排名及比例為台南市63.8%、台中市62.5%、桃園市61.2%、台北市60%、高雄市58.6%、新北市54.3%。

對此，「台南式 Tainan Style」開玩笑說，「難道，這就是身為台南人的原罪嗎？」，同時也指出，台南人肥胖比例高的原因之一就是不喜歡運動，運動人口比例不只是六都倒數，甚至連3年只贏嘉義縣，讓粉專忍不住呼籲，「大家真的要多動啦，平常多走路也好」。

許多在地民眾則紛紛回應，「台南人連不到300公尺的7-11都要騎機車了，平常真的要多走路」、「舉遛狗為例，其他縣市的毛爸媽是帶狗走路，走人行道去公園；台南的是偶爾開車騎車載到定點放風」、「是小吃太多太好吃了」、「台南美食之都」。

不過也有人認為，台南人不愛運動的原因之一恐是運動場所、人行道設置不足，「台南能運動的地方太少了」、「沒有人行道，在外面不會想走路，公園散步又怕有登革熱，不運動藉口很多」、「沒人行道，當然騎車啊，騎車比較安全」。