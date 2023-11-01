壞特？te 日前以《Way out》獲得金音獎最佳另類流行專輯獎。（珠寶／BVLGARI、服裝／BALMAIN、攝影／JOJ PHOTO／林欣儀台北傳真） 
壞特？te 日前以《Way out》獲得金音獎最佳另類流行專輯獎。（珠寶／BVLGARI、服裝／BALMAIN、攝影／JOJ PHOTO／林欣儀台北傳真） 
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，價格店洽 。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，價格店洽 。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma桃紅碧璽色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma桃紅碧璽色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma鮮豔祖母綠色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma鮮豔祖母綠色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Roma霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真) 
BVLGARI Serpenti Seduttori 精鋼與玫瑰金黑色漆面腕錶，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)
BVLGARI Serpenti Seduttori 精鋼與玫瑰金黑色漆面腕錶，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

以慵懶嗓音爆紅網路的壞特？te，因出道時仍在醫學院就讀、斜槓歌手身份，故選擇遮住自己的面孔，以神秘歌姬的身份出現於大眾面前，並在2021年金曲獎得到最佳新人的肯定，受到獎項、大眾肯定的她決定卸下白袍，全職做音樂，過去曾將自己比喻為受困於牢籠中的老鼠的她，就此得到自由不需受到公司、他人的安排，但也讓她有些無所適從，「我發現自己不知道怎麼跟自己獨處，一直沒跟自己對話、照顧自己的感受，我就爆掉了。」後來他重新正視內心需求、剖析自我，完成第二張專輯《Way out》，也因此獲得第14屆金音創作獎最佳另類流行專輯獎，讓她在當天激動地表示「創作音樂真的是要很多幸運跟努力。」

金曲獎是一個對於壞特歌手生涯重要的轉機，她曾透露沒有金曲獎的認可，可能無法這麼快成為全職獨立音樂人，過去在實驗室、醫院兜兜轉轉的她終於得到喘息，同時也頓失生活重心、以及與將往多年男友分手等原因，種種這個經歷迫使她正視自己的將焦慮，透過學習冥想她發現自身越發渴望內心的平靜和自在，重新獲得再出發的力量，同時也將這段歷程透過歌曲毫不掩飾的展現在大眾面前。

本報在2020年就曾邀請壞特進行專訪，再度見到她發現她變得更加有自信，初見她時還略顯青澀，不論是面對鏡頭，抑或是對於服裝、造型的想法仍十分懵懂，不過這次進棚卻能感受她更勇於表現自己，她笑說過去自己較少表達自己喜歡什麼、不喜歡什麼，不過自從成為獨立創作人後學會與別人溝通的方法，當然也更加了解自己的需求，此次進棚她一反過去的復古女伶形象，穿上都會時尚的BALMAIN搭配BVLGARI，展現自信的時尚魅力。

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#壞特 #金曲 # 金音