壞特？te 日前以《Way out》獲得金音獎最佳另類流行專輯獎。（珠寶／BVLGARI、服裝／BALMAIN、攝影／JOJ PHOTO／林欣儀台北傳真）

BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，價格店洽 。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI Roma桃紅碧璽色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI Roma鮮豔祖母綠色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI Roma霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

BVLGARI Serpenti Seduttori 精鋼與玫瑰金黑色漆面腕錶，價格店洽。(BVLGARI提供／林欣儀台北傳真)

以慵懶嗓音爆紅網路的壞特？te，因出道時仍在醫學院就讀、斜槓歌手身份，故選擇遮住自己的面孔，以神秘歌姬的身份出現於大眾面前，並在2021年金曲獎得到最佳新人的肯定，受到獎項、大眾肯定的她決定卸下白袍，全職做音樂，過去曾將自己比喻為受困於牢籠中的老鼠的她，就此得到自由不需受到公司、他人的安排，但也讓她有些無所適從，「我發現自己不知道怎麼跟自己獨處，一直沒跟自己對話、照顧自己的感受，我就爆掉了。」後來他重新正視內心需求、剖析自我，完成第二張專輯《Way out》，也因此獲得第14屆金音創作獎最佳另類流行專輯獎，讓她在當天激動地表示「創作音樂真的是要很多幸運跟努力。」

金曲獎是一個對於壞特歌手生涯重要的轉機，她曾透露沒有金曲獎的認可，可能無法這麼快成為全職獨立音樂人，過去在實驗室、醫院兜兜轉轉的她終於得到喘息，同時也頓失生活重心、以及與將往多年男友分手等原因，種種這個經歷迫使她正視自己的將焦慮，透過學習冥想她發現自身越發渴望內心的平靜和自在，重新獲得再出發的力量，同時也將這段歷程透過歌曲毫不掩飾的展現在大眾面前。

本報在2020年就曾邀請壞特進行專訪，再度見到她發現她變得更加有自信，初見她時還略顯青澀，不論是面對鏡頭，抑或是對於服裝、造型的想法仍十分懵懂，不過這次進棚卻能感受她更勇於表現自己，她笑說過去自己較少表達自己喜歡什麼、不喜歡什麼，不過自從成為獨立創作人後學會與別人溝通的方法，當然也更加了解自己的需求，此次進棚她一反過去的復古女伶形象，穿上都會時尚的BALMAIN搭配BVLGARI，展現自信的時尚魅力。