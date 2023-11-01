針對藍白合，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜等人10月31日於台北市景美一家公司密商。今天(1日)三人幾乎同時被詢問昨晚密會內容，其中柯營表示，因侯堅持希望不要全民調，因此在國民黨無新方案之前，那可能也不需要再見面。前立委郭正亮表示，朱立倫很清楚，這次總統大選和立委選舉，藍白兩邊若沒有合，對國民黨的區域立委選戰不利。

郭正亮今天（1日）在中天《綠也掀桌》節目中表示，不要對侯友宜的部分這麼悲觀，今天是第一次侯在場，柯文哲也表示要尊重侯的意願。所以任何決定總統產生的方式，侯一定要在場。當然柯文哲陣營提到一句話「有方案再見面，不然就不用見面」，因為朱立倫很清楚地知道，總統大選跟立委選舉，如果兩邊沒有合，對國民黨的區域立委選舉是不利的。

郭正亮接著點出，4個共識裡面有一個「讓立委席次極大化」，記者當場問到，可不可以互相站台？朱立倫說，還是要等總統的部分協調完，結論還沒有出來。