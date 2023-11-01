桃園明年中央統籌分配稅款及一般性補助款再居六都之末，但去年上繳中央的稅收高達2337億元，議員感嘆前市長鄭文燦前進中央卻也未給地方更多關愛，要張市府再加大力道討錢。財政局長歐美鐶指出，財畫法逾20年未修、公式早已不合時宜，持續向中央建議把餅做大、重新檢討指標，不能汙染留桃園、又懲罰財政紀律好的縣市。

綠營議員彭俊豪、陳治文說，明年中央統籌分配稅款桃園市分得303億、僅略高於台南，一般性補助款69億在六都敬陪末座，相加僅372億元，再度吊車尾，相較於排名第五的台南市，桃園市款項少88.6億，簡直不成比例，感嘆不修法只會持續發生，呼籲桃市府跟在地立委都要在不同崗位繼續努力爭取。議員黃崇真則提到，前瞻預算爭取不易，目前執行率約88％，務必把握機會徹底執行，否則年底只能繳回很可惜。

藍營議員張碩芳、張桂綿、林政賢和周玉琴則說，桃園人口持續增加、創稅能力名列前茅，卻飽受「生雞蛋無、放雞屎有」之苦。議員錢龍感嘆，副閣揆鄭文燦前進中央，卻未關心桃園鄉親，和議員李柏坊都認為，財畫法不修就永遠無法改變，中央欠桃園的錢要從其他地方補回來，呼籲「鄭中央」在計畫型補助上給桃園更多關愛。

議員舒翠玲則「提醒」鄭文燦，市長任內曾說只要行政院願意多給補助，去下跪都可以，如今不用自己跪自己，拿筆出來批一下就可以，呼籲兌現承諾、照顧家鄉，畢竟修法困難，計畫型補助可以馬上辦。

財政局長歐美鐶指出，財政收支畫分法逾20年未修，公式指標對桃園不利，如營利事業營業額權數高達50％、工業產值未納入，創稅高卻進不了桃園市庫，財政能力10％又為反指標，越好錢越少，變相懲罰財政努力縣市。

歐美鐶提到，國稅占全國稅收約88％、 地方稅僅12％，建議中央要先把餅做大，將原本只有4成的營業稅百分百納入，指標也要檢討，不能因工廠在桃園、公司營業登記在雙北，導致汙染留桃園、分配款給雙北，財政能力也要改列正向指標，並以縮小直轄市獲配財源差距為修法重點，已行文中央並請市籍立委協助爭取，在修法前會積極向中央爭取計畫型補助款，今年已爭取到315億元。