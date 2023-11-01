女星小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚後，育有3個女兒，經常在網上曬出母女有趣互動，逗樂不少網友。昨（31日）是一年一度萬聖節，二女兒Lily許韶恩曬出Cosplay天使的造型，吸引大批粉絲誇讚「撞臉大S、林志玲」，讓大受打擊的小S氣曬對比圖，自虧「原來我只有兩個女兒啊！」意外釣出林志玲本人回應。

Lily許韶恩在萬聖節應景曬出Cosplay成天使的美照，迷濛勾人的眼神，穿上白紗短裙，放下一頭飄逸長髮，身後搭配一雙白色天使翅膀，仙氣爆棚的造型，被大批網友誇讚，像大S又像名模林志玲。

小S吃醋，發文自酸「原來我只有兩個女兒啊」，逗樂網友。（圖／翻攝自小S 臉書）

過去小S經常愛拿林志玲開玩笑，喜歡在節目中與林志玲比美打鬧。這次網友一面倒的誇讚二女兒像「死對頭」，讓親媽小S很不是滋味，發文自酸「原來我只有兩個女兒啊，一個竟然是林志玲或大S的，我明明記得開了3次刀啊，她現在還進我家耶，我人生好困惑」。

吃醋貼文引發許多網友笑回「你家的林志玲很像妳」、「沒關係，有些事不用追根究底，開心的接受就好」、「小s出軌林志玲？」、「與志玲姊姊相愛相殺到下一代」，林志玲也現身回應「太美了，和你一樣」。