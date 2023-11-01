行政院長陳建仁10月31日在立法院備詢時表示「核電是綠電」，未來核能發展如果有進入到核融合，「可能很快來採用」，令外界質疑是否要改變非核立場。國民黨立委賴士葆直批，蔡政府的非核家園能源大量依靠天然氣，日前賴清德受訪表示，如果天然氣供應短缺可望由燃煤來發電，但台灣已經簽署與國際同步要在2050年實踐淨零碳排的目標，這樣會不會錯亂？談遙不可及的核融合，卻不讓核二、核三延役，根本自相矛盾。

賴士葆今(1日)在臉書發文提到，或許是選舉到了，所以政治人物就瞬間因應耍嘴皮子轉彎，陳建仁在立院備詢表示核電是綠電，這和過去綠營將核電視為瘟疫一般大相逕庭，是否藉著這樣的表態要讓很多支持核電的民眾會認為民進黨不是鐵板一塊的反核。陳建仁拋出擁抱核能的附加但書就是：核融合將來問世、沒有核廢料且安全可靠。惟核融合是還在研發當中，十年內能否商轉問世未可知。

賴士葆指出，然而學者已經先預告，核融合的投資成本和產出效益相差百倍，期待這樣完全不符合成本效益且還未成形的核融合，要解決眼前台灣的能源問題根本無濟於事。記得當年蔡政府堅持要蓋深澳電廠，賴清德石破天驚的說將採超臨界機組，是乾淨的煤，讓政界引為笑柄，環保專家表示燃煤就是高污染，世界上根本不存在乾淨的煤，深澳電廠一旦興建，新增的碳排是150萬台汽車的排放總量。

賴士葆質疑，被輿論揶揄之後，他解釋因為所排放的污染量跟天然氣發電相差無幾，但兩者都是污染的東西，把它說成乾淨的煤，就顛倒黑白了。檢視蔡政府的非核家園能源佔比，大量地依靠天然氣，日前賴清德受訪表示，如果天然氣供應短缺可望由燃煤來發電，讓人不解的是，台灣已經簽署與國際同步要在2050年實踐淨零碳排的目標，這樣會不會錯亂？

賴士葆強調，前所未見的極端氣候，高溫、野火、強降雨、土石流等到處肆虐。全世界都體認到減少溫室氣體排放是迫切的需要，不管天然氣或是燃煤發電都是造成極端氣候的元兇，台灣這些年人民用肺發電，導致肺腺癌變成國病。台灣的能源問題是國安問題，現在談遙不可及的核融合，卻不讓核二、核三延役，根本自相矛盾。