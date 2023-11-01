埔霧公路旁的檳榔攤遭人丟擲汽油彈縱火燒毀，全案依放火燒燬建築物罪嫌偵辦。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉埔霧公路旁的檳榔攤10月18日遭人丟擲汽油彈縱火，警方循線逮捕涉嫌縱火的2名男子，嫌犯指李姓男子與前妻爭孩子監護權，教唆他們縱火報復；李姓男子到案否認與前妻有糾紛，更不可能教唆犯案，全案1日依放火燒燬建築物罪嫌偵辦。

埔霧公路旁1家檳榔攤10月18日晚間9時許突然起火燃燒，消防分隊獲案前往佈水線灌救，雖然火勢很快撲滅，但檳榔攤已被燒毀，所幸當時檳榔攤已打烊，沒有人受傷。

警方訪查附近住戶並調閱相關監視器發現，檳榔攤遭人丟擲汽油彈，嫌犯犯案後搭乘一輛白色轎車逃逸，警方循線傳喚涉案的黃姓男子、陳姓男子，兩人坦承犯案，強調他們是受人之託，指李姓男子與前妻爭奪孩子監護權，為了報復前妻，才教唆他們兩人縱火。

李男昨主動到案說明，他矢口否認與前妻沒有因為爭孩子監護權有爭執，更不可能教唆2名男子丟汽油彈縱火；不過2嫌指證歷歷，警方1日將李姓男子以放火燒燬建築物罪嫌移送南投地檢署偵辦。