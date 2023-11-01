全台首座美術館與圖書館共構的台中綠美圖2019年動工，預計2025年開館營運，台中市建設局1日進行綠美圖特殊裝修及設備工程招標作業，共有3家廠商參與投標，並順利開標，接下來將辦理評選作業，順利的話可望在今年底前決標並開工。

綠美圖由普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA建築師事務所，攜手台灣劉培森建築師事務所跨國合作打造，台中市建設局長陳大田表示，主體建築預計今年底完成，接下來將繼續辦理特殊裝修及設備工程，工程經費約4.8億元，1日進行開標作業。

陳大田表示，綠美圖裝修將規畫家具、裝修、水池、玻璃天花板等特色工程，內部會依圖書館與美術館特性，結合城市美學與藝術文化為設計主軸，盼完工後帶給民眾全新體驗；綠美圖特殊裝修及設備工程標案採最有利標，過去因物價飛漲等因素導致流標，這次開標傳出好消息，有3家廠商投標，近日將評選出優勝廠商。