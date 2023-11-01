48歲女導演陳慧翎曾執導許多影視作品，有《下一站，幸福》、《愛情自有天意》、《媽，別鬧了！》，以及《你的孩子不是你的孩子》系列單元的導演及編劇，5度榮獲金鐘獎肯定，2013年罹患子宮頸癌，一路上樂觀抗癌，但1日仍與世長辭，曾與她合作的女星賈靜雯也PO出兩人合照哀悼。

賈靜雯在Instagram限時動態貼出與陳慧翎的合照，兩人曾合作電視劇《媽，別鬧了！》，賈靜雯感慨寫下：「知道妳一直很努力又樂觀的面對自己身體的病痛……即使不舒服還是對創作有著堅持的執念……妳真的辛苦了，沒機會好好跟妳告別是我最大的遺憾，願妳化作天使能輕盈自在的翱翔在那無病痛的世界……一路走好。」

女星賈靜雯緬懷女導演陳慧翎。（圖／賈靜雯Instagram）

《媽，別鬧了！》由賈靜雯首度擔任製作人，大小事都由她和陳慧翎決定，劇本在設定時就希望比莉能演出劇中母親，但比莉一開始對演戲有些恐懼，因此回絕，是賈靜雯和陳慧翎堅持下才促成合作，陳慧翎也曾表示和賈靜雯個性契合，都是長女要承擔家中責任，在合作中也促成一段友誼。陳慧翎除了有專業拍攝能力，同時也熱心公益，關懷國內外發生的大小事，今年2月土耳其發生強震，導致當地多處建築損毀，居民流離失所，陳慧翎當下決定去土耳其當志工幫助當地民眾，善良舉動令許多人佩服，同時也呼籲大眾捐款幫助土耳其。