「高速公路上怎麼會有鹿？」一名女子10月31日晚間10點半駕車行經國道3號關廟段時，前方突然出現一隻巨大身形的動物橫越路面，女子當場急得煞車但已來不及，當場撞上眼前的龐然大物，女子下車一看，竟是一隻超過180公分的水鹿。水鹿當場身亡，女駕駛則身受輕傷送醫。

台南市消防局昨天晚間10點30分獲報，指國道3號北上360公里處發生一起交通事故，消防人員趕到現場，只見地上橫躺一隻水鹿，一輛自小客車的車頭損壞。37歲女駕駛剎車不及猛然撞上水鹿後，自述右手與胸口都感到疼痛，被送往衛生福利部台南醫院新化分院治療。

國道警方指出，現場遭撞擊的是一頭身形達到180公分的水鹿，當下已無生命跡象，倒在路邊一動也不動，但讓人費解的是，水鹿從哪來？警方表示，頭一回看到水鹿現蹤，研判水鹿可能是人為飼養，推測是在載運途中不慎脫逃，才會導致這起意外發生，目前還在追查水鹿來源，後續也會進一步查明車禍原因。